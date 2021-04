Queda de 67,5% no movimento dos aeroportos da Madeira

No 4.º trimestre de 2020 o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM diminuiu 67,5% em termos homólogos, em linha com as dormidas e os proveitos totais no alojamento turístico que recuaram 65,6% e 65,9% face ao mesmo trimestre do ano anterior, respectivamente. Os dados acabam de ser divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no novo Boletim Trimestral de Estatística (BTE) dedicado ao trimestre em referência.

No ano de 2020, o movimento de passageiros nos aeroportos caiu 65,2%, revelando as dormidas e os proveitos totais, por esta ordem, quebras de 66,1% e 68,1%. Por sua vez, no 4.º trimestre de 2020, o movimento de mercadorias nos portos caiu 7,3% em termos homólogos, recuando 10,4% no ano.