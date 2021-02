Marcos Freitas de regresso aos grandes palcos internacionais

Iniciou-se hoje, na cidade de Doha (Qatar), o WTT Middle East Hub, num renovado circuito profissional da Federação Internacional de Ténis de Mesa.

O madeirense Marcos Freitas, actual n.º 25 do ranking mundial, irá participar neste primeiro grande evento do ano, que se encontra subdividido em duas competições: o WTT Contender Doha e o WTT Star Contender Doha.

O internacional luso é o sétimo cabeça de série da competição masculina, do WTT Contender Doha, entrando directamente para mapa principal da prova, que se irá disputar entre 3 a 6 de Março, ficando, entretanto, a aguardar pelo seu adversário apurado na fase de qualificação que se iniciou no dia de hoje.

Marcos Freitas faz, também, parte do restrito grupo de atletas que irão participar no WTT Star Contender Doha, uma competição reservada à elite do Ténis de Mesa Mundial.

Nesta competição, que se desenrolará entre 8 e 13 de Março, o atleta é o 11.º cabeça de série da competição masculina e também já se encontra directamente apurado para o mapa principal da prova.

Marcos Freitas regressa, assim, aos grandes palcos internacionais, neste que será o primeiro evento desportivo integrado no calendário da Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF) de 2021.