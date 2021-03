Mulheres em maior risco de pobreza e exclusão social

As mulheres estão em maior risco de pobreza e exclusão social. Esta foi uma das principais mensagens transmitidas pela responsável pela delegação da Madeira da Rede Europeia Contra a Pobreza, Licínia Freitas no âmbito do Lançamento dos Indicadores Regionais 2020 - Mulheres e Homens da Madeira e do Porto Santo, uma iniciativa da Secretaria da Inclusão Social e Cidadania.

Na iniciativa, Licínia Freitas referiu que são as mulheres aquelas que mais recebem o Rendimento Social de Inserção e que as diferenças salariais também se reflectem nas pensões recebidas após a vida activa. "As desigualdades mantêm-se ao longo da vida", disse. Os salários mais baixos tornam-se pensões mais baixas, embora as mulheres tenham mais formação do que os homens. Aliás, no caso das pensões atribuídas pela Segurança Social, as mulheres recebem em média menos 272 euros do que os homens (dados de 2019). No caso da Caixa Geral das Aposentações, as mulheres recebem menos 70 euros do que os homens, o que revela uma maior atenção do Estado na atribuição salarial e menor desigualdade.