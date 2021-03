Liverpool regressa aos triunfos em Inglaterra

O Liverpool regressou hoje aos triunfos na Liga inglesa de futebol, ao bater fora o lanterna-vermelha Sheffield United, por 2-0, e reaproximou-se dos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, na 26.ª jornada.

Campeão em título, o Liverpool estava a viver um ciclo desastroso na 'Premier League', com quatro derrotas seguidas, que deixaram os 'reds' totalmente afastados da luta pelo primeiro lugar.

Ainda sem o internacional português Diogo Jota, a recuperar de lesão, o Liverpool chegou ao triunfo com golos de Curtis Jones, aos 48 minutos, e de Kean Bryan, na própria baliza, aos 64.

Com este resultado, os campeões ingleses isolaram-se no sexto lugar, com 43 pontos, menos um do que o Chelsea, quinto, e menos dois do que o West Ham, que é quarto, posição que já dá acesso à 'Champions'.

Nesta ronda, o Chelsea empatou a zero com o Manchester United, em Stamford Bridge, e o West Ham foi derrotado por 2-1 no terreno do Manchester City, que lidera a competição.

Por seu lado, o Sheffield United, que na última temporada foi mesmo a equipa sensação da competição, está cada vez mais perto do regresso ao segundo escalão (Championship), somando apenas 11 pontos, estando a 15 da salvação.