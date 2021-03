DGS atribui hoje à Madeira 78 novos casos de Covid-19

A Direcção-Geral da Saúde atribui hoje à Madeira 78 novos casos de covid-19, elevando para 7522 o número total de infectados na Região pelo novo coronavírus.

A DGS explica no boletim epidemiológico da covid em Portugal que "dos dados apresentados da RA da Madeira, 60% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização".

A enorme discrepância que tem havido, sobretudo nestes últimos dias, entre os números apresentados pela Região e os reportados pela DGS, já levou a Direcção Regional da Saúde a esclarecer, por várias ocasiões, que os "números fidedignos" da covid-19 são os reportados pela Região.

No último esclarecimento, a 6 de Março, o gabinete do secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, afirmava que os números apresentados no boletim nacional "reportam-se a casos já notificados pela Direcção Regional de Saúde, e não às últimas 24 horas".