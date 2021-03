Ténis de Mesa regressa este fim-de-semana aos Nacionais

Os clubes madeirenses que estão envolvidos no Campeonato Nacional da I divisão masculina em ténis de mesa estão, finalmente, de regresso à competição, após quatro meses de ausência.

CD 1.º de Maio, AD Galomar, ACD Ponta do Pargo e CD São Roque são as equipas que irão rumar este fim-de-semana para Vila Nova de Gaia, onde irão fazer casa ao longo de quatro dias de forma a conseguirem realizar os vários jogos que estão em atraso no campeonato.

"O Campeonato Nacional masculino da 1.ª Divisão vai recomeçar este fim-de-semana, com a realização de jornadas em atraso, depois das autoridades madeirenses terem permitido a retoma da actividade desportiva, desde que praticada fora da Ilha da Madeira", pode ler-se no comunicado enviado há pouco à nossa redacção pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM).

"Os encontros que deveriam ter lugar na Região Autónoma da Madeira serão realizados no Centro de Alto Rendimento em Vila Nova de Gaia, a partir deste sábado, e terão transmissão em directo via streaming no Canal FPTM, na página de Facebook e no canal de Youtube da Federação.", adianta ainda o comunicado.

Deixamos aqui o quadro dos jogos agendados pela FPTM: