Sporting despede-se de Maria José Valério com "até sempre"

O Sporting despediu-se com um "até sempre" de Maria José Valério, autora da marcha do clube, que morreu hoje, aos 87 anos, vítima de covid-19.

"A sua voz vai soar eternamente nos nossos corações! Até sempre, Maria José Valério", escreveu o Sporting nas redes sociais, em mensagem acompanhada de uma quadra: "Criou e cantou a marcha / Que é a de todos nós / Cantam todos os do Sporting / Desde os netos até aos avós".

No sítio oficial do clube na Internet, o Sporting manifestou "profundo pesar" pela morte da cantora, ocorrida no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde estava internada.

"Voz inconfundível e imagem singular, Maria José Valério, como era artisticamente conhecida, interpretou várias canções e deu voz à Marcha do Sporting. A artista, sportinguista de coração, marcava presença em Alvalade sempre que podia e participava em várias das festas leoninas espalhadas pelo país", lê-se mensagem de condolências do clube.

O Sporting dirige-se ainda "aos familiares e amigos", "não deixando de enaltecer e agradecer os anos de amor e dedicação ímpar de Maria José Valério ao clube".

De seu nome completo Maria José Valério Dourado, nasceu em 03 de maio de 1933, na Amadora e, além da Marcha do Sporting, protagonizou êxitos como "Menina dos Telefones", "Olha o Polícia Sinaleiro" e "As Carvoeiras".