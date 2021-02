Já há equipas iniciais para o jogo Marítimo - FC Porto

Marítimo e FC Porto encerram daqui a pouco a 20.º jornada da Liga NOS (I Liga) em futebol, numa partida que está agendada para as 19 horas, no Estádio do Marítimo.

'Afundada' na classificação os verde-rubros tentam regressar às vitórias na Liga portuguesa, pelo que o técnico dos insulares, Milton Mendes 'apostou' no seguinte onze: Abedzadeh, Cláudio Winck, Zainadine Leo Andrade, Marcelo Hermes, Jean Irmer, Jorge Correa, Edgar Costa, René Santos, Pedro Pelágio e Joel Tagueu.

Já Sérgio Conceição, que cumpre hoje o jogo 200 como treinador dos 'dragões', irá fazer alinhar a seguinte equipa: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Tecatito Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Luis Díaz, Marega e Taremi.

O árbitro da partida é Vítor Ferreira, de Braga, que conta como seus auxiliares Valdermar Maia e Paulo Miranda.

Carlos Macedo será o quarto árbitro, enquanto na Cidade do Futebol estarão Nuno Almeida e André Campos, sendo responsáveis pelo vídeo-árbitro (VAR).

De referir que o campeão nacional, entra em campo no terceiro lugar da classificação com 41 pontos, a 13 pontos do líder Sporting e a dois do Sporting de Braga.

Quanto ao Marítimo vem de uma série de cinco derrotas consecutivas no campeonato, porém um triunfo permite-lhe deixar o último lugar e ultrapassar cinco adversários, garantindo pequena folga ao treinador Milton Mendes.