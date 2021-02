Conhecidos os onzes de Portimonense e Marítimo

Portimonense e Marítimo defrontam-se daqui a pouco, pelas 15 horas, no Portimão Estádio, em jogo referente à 21.ª jornada da I Liga.

Uma partida importante para ambas as formações que continuam nos lugares de despromoção e querem, rapidamente, sair dessa situação.

São dois os pontos que separam as duas equipas., com os algarvios a serem 13.º classificados com 19 pontos, enquanto os verde-rubros está no 18.º e último lugar com 17 pontos.

Para esta partida, o técnico do Marítimo, Milton Mendes escolheu o seguinte onze:

Amir, Marcelo Hermes, Léo Andrade, Zainadine, Andreas Karo, Cláudio Winck, Pedro Pelágio, Jean Irmer, Correa, Alipour, Joel Tagueu.

Já a formação do Portimonense, orientada pelo treinador, Paulo Sérgio, apresenta-se com:

Samuel, Anzai, Lucas Possignolo, Maurício, Moufi, Luquinha, Dener, Willyan, Aylton Boa Morte, Fabrício e Beto.

O árbitro da partida é Tiago Martins, de Lisboa, que será auxiliado por Pedro Mota e Hugo Ribeiro.

Já Hugo Silva é o quarto árbitro, enquanto na Cidade do futebol, e no vídeo-árbitro estará André Narciso, assistido por Paulo Brás.