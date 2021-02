Milton Mendes acredita que o Marítimo "vai melhorar" e sair do último lugar

O treinador Milton Mendes afirmou hoje "que não há mal que sempre dure" e que a situação do lanterna-vermelha Marítimo da I Liga portuguesa de futebol "vai melhorar", antecipando o jogo da 21.ª jornada, diante do Portimonense.

"Têm acontecido alguns momentos que têm sido menos bons, mas volto a repetir: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, então as coisas vão melhorar", afirmou o técnico brasileiro sobre a atual posição do clube madeirense, último classificado do campeonato.

O Marítimo retomou hoje as conferências de imprensa, após quase cinco meses, antes da saída de Lito Vidigal do comando técnico dos insulares, com Milton Mendes, então treinador da formação de sub-23, a ocupar o cargo, deixado vago à nona jornada.

Milton Mendes retira a pressão da visita a Portimão, defendendo que "todos os jogos são importantes" e que, apesar das sete derrotas consecutivas - seis para o campeonato e uma para a Taça de Portugal --, os 'verde rubros' "têm tido as melhores oportunidades", relembrando os jogos diante do "Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e, inclusive, o Santa Clara."

"Antes do jogo do FC Porto pensávamos que um empate seria bom, após o jogo pensamos que perdemos mal, podíamos ter ganho", assumiu o timoneiro dos 'leões do Almirante Reis', referindo-se à receção aos 'dragões', na ronda anterior, que terminou com a vitória dos visitantes por 2-1, com uma grande penalidade sofrida perto do fim, cometida por Rúben Macedo.

"Ele é um jogador extraordinário e com bom caráter. Abominamos todos os comentários que coloquem em causa isso", declarou Milton Mendes, referindo-se às inúmeras críticas que Rúben Macedo, extremo maritimista que fez a formação no FC Porto, foi alvo após cometer a falta sobre Francisco Conceição, que originou a grande penalidade e consequente derrota ao 'cair do pano'.

O Marítimo, 18.º e último classificado, com 17 pontos, visita o Portimonense, que se encontra na 13.ª posição, com 19, para a 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo, às 15:00.