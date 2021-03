Porto Santo e Machico prometem ajudas aos taxistas

O presidente da TaxisRam diz-se “satisfeito” com o balanço das reuniões que manteve com os executivos das Câmaras Municipais de Machico e do Porto Santo, adiantando que os municípios vão conceder ajudas e isentar taxas aos profissionais de táxi destas duas localidades que podem chegar a uma centena de industriais.

Especificando melhor, Paulo Pereira, revelou que a autarquia do Porto Santo estuda, por exemplo, “a possibilidade de conceder vouchers, custear as despesas de combustível ou reduzir ou diminuir algumas taxas, nomeadamente de transmissão”, precisou o dirigente que tem vindo a contactar os presidentes das diferentes Câmaras da Região numa política de angariação de apoios aos profissionais independente de serem ou não associados.

“Sabemos das dificuldades que as Câmaras também têm, temos a perfeita noção disso, e também sabemos que os orçamentos não são elásticos, por isso mesmo agradecemos todo o apoio que tem sido disponibilizado por todas as autarquias, sem excepção” Paulo Pereira, presidente da TaxisRam

