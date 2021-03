Covid-19 consumiu 24 milhões de euros em 2020. Esta é a manchete do DIÁRIO desse sábado. Desde o início da pandemia até final de Dezembro foram realizados e publicados 182 contratos relacionados com o combate ao vírus. Registados ontem 120 recuperados e 46 novos casos, isto no dia em que as vacinas da AstraZeneca chegaram à Região.

Erros de arbitragem prejudicam Nacional. Alvinegros perderam por 2-1 na visita a Paços de Ferreira. Toda a reportagem para ler no DIÁRIO deste sábado.

Sem licença para exercer. Lacuna na lei impede que ex-alunos da Universidade da Madeira consigam carteira profissional para desempenhar funções de instaladores eléctricos. Outra das notícias nesta edição.

PortoBay coloca Il Basilico e Bistrô na ementa nacional. Conheça todos os pormenores.

PSD em queda e Chega consolida 3.º lugar. Revelam os dados do Barómetro Político da Eurosondagem de Março. Tudo para ler nesta edição.

Militantes madeirenses assinalam hoje um século de história do PCP. Também no DIÁRIO deste sábado.