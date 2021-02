Vacinas da AstraZeneca devem chegar hoje à Madeira e na segunda-feira ao hospital

Esta prevista, para hoje, a chegada à Madeira de mais um lote de vacinas, desta feita, as primeiras da AstraZeneca. Como nas remessas de vacinas anteriores, as doses chegam hoje, mas ficam no aeroporto da Madeira até à próxima segunda-feira, sendo, durante a manhã daquele dia, encaminhadas para a Farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Há uma semana, Vice-presidente e secretário regional da Saúde manifestavam a expectativa pela chegada das vacinas à Região durante esta semana. Foi durante uma visita ao Madeira Tecnopolo, onde decorria a vacinação de idosos das várias freguesias do Funchal.

“As vacinas da Astrazeneca são aquelas que nós estamos prontos para receber. Devo dizer-lhes, e foi o conteúdo do mail que enviei (…) ao vice-almirante, que a Madeira está à espera das 4.650 doses, que estavam de facto previamente atribuídas”. Pedro Ramos explicou estar a contar com este número porque numa primeira fase, a Região ia receber 1.825 vacinas do novo laboratório e escolheu não receber. “Nós prescindimos dessa dose porque ainda tínhamos vacinas da Pfizer, e, portanto, vamos receber agora a totalidade das duas remessas que corresponde a 2,5% em termos de proporção demográfica”.