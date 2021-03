Madeira com taxa de incidência de covid-19 acima da média

"Acima da média". É este o título que faz manchete na capa do MAIS DIÁRIO desta tarde de sexta-feira, 5 de Março. Tudo porque a Madeira está com uma taxa de incidência de covid-19 superior à do País.

No vespertino revelamos que, nos últimos 14 dias, os 296 casos por 100 mil habitantes na Região contrastam com os 174 em termos nacionais.

Justiça de pulso

Na edição de hoje fique também a conhecer quem é Isabel Dias, a nova coordenadora do Ministério Público.

Transportes em queda livre

É mais uma das consequências da pandemia da covid-19. Transportes registam perdas colossais e o MAIS DIÁRIO revela os números.

Antevisão desportiva

Marítimo e Nacional continuam em jogo na I Liga e à medida que as jornadas passam, os pontos são cada vez mais preciosos. Fazemos uma antevisão deste fim-de-semana desportivo, a começar já pelo jogo desta noite dos alvinegros. Os verde-rubros jogam no domingo.

Um madeirense e um tsunami

Na página de Comunidades do MAIS DIÁRIO contamos uma história invulgar de um madeirense que conta o susto que apanhou com um tsunami em Samoa.

