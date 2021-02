Ronaldo marca, mas Juventus empata

O madeirense Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador do encontro entre Verona e Juventus, alusivo à 24.ª jornada da Serie A.

Assistido por Chiesa, CR7 rematou dentro da área e marcou o seu 26.º golo em 29 jogos esta temporada, 19 deles no campeonato, onde lidera a lista de melhores marcadores.

Já o Verona, do português Miguel Veloso, acabou por chegar ao empate aos 77 minutos, com um remate de Barak.

Com este resultado, a 'Vecchia Signora' complica as contas para a conquista do título visto que ocupa actualmente o 3.º posto da Liga Italiana e pode acabar a jornada a 10 pontos do líder Inter de Milão, ainda que com menos um jogo.