PSD alerta e sensibiliza para eliminação das disparidades entre homens e mulheres

O PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de saudação pelo Dia Internacional da Mulher. O documento tem por objectivo de, uma vez mais, alertar e sensibilizar para a eliminação das disparidades entre homens e mulheres, combater todas as formas de violência e promover a participação cívica de todos.

Os social-democratas lembrar que o dia foi instituído em 1975, pela Organização das Nações Unidas, e assumiu uma importância global sendo celebrado, mundialmente, graças à luta pela igualdade de direitos civis, sociais, políticos e religiosos.

"Apesar de todas as conquistas e avanços, ainda há um longo caminho a percorrer no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres", lembra o partido.

O PSD refere que "a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, enquanto casa da democracia e elementar representante do Povo Madeirense, é também uma detentora de especial responsabilidade nesta área. Deve, portanto, continuar a alertar e a legislar para que se eliminem as disparidades entre homens e mulheres, se combatam todas as formas de violência e se promova a participação cívica de todos".

"A eliminação de barreiras cívicas e a promoção da igualdade deve ser um trabalho diário de homens e mulheres, de todos os partidos políticos e de toda a comunidade pois este é um tema sem donos, construída de altruísmo e tecida de humanismo", explica

O Partido Social Democrata "homenageia e junta-se, como sempre, com orgulho, às Mulheres Madeirenses, saudando-as pela sua dedicação, força, profissionalismo e altruísmo".