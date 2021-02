Fogo mobilizou dez homens esta madrugada

Um fogo fez sair esta madrugada os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos do quartel principal e do destacamento do Curral das Freiras, onde tudo aconteceu. Eram cerca das 4 horas da madrugada quando o alerta foi dado para um fogo numa habitação na zona da Seara Velha de Cima.

A habitação fica numa zona com outras residências, tendo para o combate sido enviadas quatro viaturas, incluindo uma ambulância, e dez homens.

O fogo deflagrou na parte d terraço, que estava coberto, e que era usado para guardar lenha e máquinas, uma moto-serra.

O incêndio acabou por não provocar grandes danos no resto da habitação dada a rápida intervenção do destacamento do Curral.

Não há feridos a registar.