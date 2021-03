Colisão entre veículo sobrelotado e camião provoca 15 mortos na Califórnia

Uma colisão entre um veículo que alegadamente transportava 27 pessoas e um camião pesado fez hoje pelo menos 15 mortos numa autoestrada do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, anunciou fonte hospitalar.

"Acreditamos que havia 27 passageiros no SUV (Veículo Utilitário Desportivo) que bateu num semirreboque cheio de gravilha", disse Judy Cruz, responsável da emergência do centro médico El Centro, perto da fronteira mexicana.

Segundo a fonte, pelo menos 14 pessoas morreram no local do acidente e outro após ser levado para o hospital, onde outras seis pessoas deram entrada nas urgências.

Outras vítimas foram enviadas para mais hospitais, incluindo quatro que foram transportadas por via aérea para o Centro Médico Desert Regional, em Palm Springs, disse o porta-voz Todd Burke, acrescentando que três deles estão na Unidade de Cuidados Intensivos.

O motorista do semirreboque sofreu "múltiplos ferimentos", segundo a polícia de trânsito.

Segundo um agente da polícia rodoviária californiana, Jack Sanchez, questionado pelo jornal USA Today, o SUV envolvido no acidente é um Ford Expedition, modelo que segundo o portal da marca na Internet pode acomodar, no máximo, oito passageiros.

As causas do acidente estão ainda por apurar.

Macario Mora, porta-voz da Alfândega e Guarda Fronteira em Yuma e El Centro, disse que esta força policial está a ajudar as restantes autoridades com o acidente, acrescentando que o estatuto de imigração das pessoas que seguiam no SUV é desconhecido e está a ser investigado.

"Era um número pouco habitual de pessoas num SUV, mas não sabemos quem eram. Poderiam ser apenas agricultores", acrescentou.