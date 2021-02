Economia da Madeira recuou 21,6% entre Março e Dezembro de 2020

"Entre Março e Dezembro de 2020, verificou-se, em Portugal, uma redução homóloga de 14,3% no valor da faturação, destacando-se com valores superiores à média nacional, o Algarve (-27,4%), a Região Autónoma da Madeira (-21,6%) e a Área Metropolitana de Lisboa (-18,2%)", informa o Instituto Nacional de Estatística (INE), no mais recente relatório sobre o "comportamento da economia numa perspetiva regional" desde "o início dos efeitos económicos da pandemia" (em Março) ao "último mês disponível (Dezembro) face a igual período de 2019".

Acrescenta que "em Portugal e em todas as NUTS II, esta contração foi mais acentuada de Março a Julho (-18,9% em Portugal) do que no período de Agosto a Dezembro (-9,8%)", refere o INE, com dados baseados na informação do E-fatura.

"Mais de 70% da diminuição registada em Portugal de Março a Dezembro de 2020 deveu-se à redução do valor de faturação na Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto", explica. "De Março a Dezembro de 2020, os valores de faturação das Atividades de alojamento e das Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas representaram menos de metade do valor faturado no mesmo período de 2019. Em 21 das 25 NUTS III, as Atividades de alojamento também foram o ramo com maior contração homóloga de faturação".

Já no sentido inverso, "em 13 sub-regiões, as atividades de Informação e comunicação apresentaram o desempenho mais positivo", afiança. "No período em análise, apenas seis sub-regiões, todas da região Norte, incluindo a AMP, apresentaram, simultaneamente, um número de casos confirmados por 100 mil habitantes superior ao valor do país e uma redução do valor faturado inferior à do país. No polo oposto, Algarve, Região Autónoma da Madeira, Alentejo Litoral e AML apresentaram um número de casos confirmados abaixo da média do país mas uma contração do valor faturado relativamente mais acentuada", conclui.

Refira-se que no anterior relatório, referente ao período de Março a Novembro, a redução homóloga do valor da facturação na Madeira tinha sido calculada em 21,9%, sendo que no período de Março a Julho tinha sido de -25,2%, mas de Agosto a Dezembro a quebra foi menor, -18,2%.