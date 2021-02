Macron pede ao Presidente chinês equilibrio na relação económica China-UE

O Presidente de França, Emmanuel Macron, pediu hoje ao homólogo chinês, Xi Jinping, que equilibre a relação económica entre o país asiático e a União Europeia (UE), face a uma balança comercial muito favorável a Pequim.

Macron e Xi falaram na quinta-feira, segundo nota divulgada esta manhã pela presidência francesa.

Os dois líderes abordaram ainda a distribuição de vacinas, testes e tratamentos médicos contra a covid-19 nos países pobres, e o combate às alterações climáticas.

Macron sublinhou, na sequência do acordo de investimento entre a UE e a China, a importância de um "reequilíbrio" na cooperação económica bilateral, "visando criar condições para uma concorrência leal e melhorar a reciprocidade no acesso ao mercado", lê-se no comunicado.

Os dois líderes sinalizaram o apoio à iniciativa multilateral ACT-A, para apoiar os países africanos na pandemia, e Macron exortou a China a dar uma contribuição, especialmente com vacinas.

O líder francês exortou Pequim a apoiar a moratória da dívida dos países africanos, no âmbito de uma iniciativa do G20, e antes da cimeira que se realiza em maio, em Paris, sobre esta questão.

Pequim foi alvo de críticas pela sua política de concessão de empréstimos a países em desenvolvimento, por meio de bancos chineses, para a realização de grandes projetos de infraestrutura, que também são construídos por empresas chinesas, mas que deixam os países beneficiários fortemente endividados.

Macron parabenizou ainda Xi pelos novos objetivos que a China estabeleceu para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e descarbonizar a economia, segundo o comunicado.