Dois alunos e uma educadora do Funchal com covid-19

Os números da covid-19 nas escolas da Região revelados esta tarde pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) dão conta de que mais dois alunos e uma educadora infectados, todos de estabelecimentos de ensino do concelho do Funchal.

Os dois alunos frequentam a Escola Maria Eugénia de Canavial (Lactário), onde duas turmas, num total de 47 alunos, e duas docentes iniciaram o regime de aulas não presenciais até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde.

Já a educadora infectada faz parte do pessoal do Centro Infantil Maria Eugénia de Canavial. Com a identificação deste caso, uma sala, com 19 crianças, e duas auxiliares ficam em isolamento profilático.

No total, estes novos casos positivos colocam em isolamento 66 alunos/crianças, dois docentes e dois funcionários não docentes.

Também em isolamento ficam 34 alunos e dois professores, devido a contacto de dois alunos com casos positivos, fora do contexto escolar. As duas turmas confinadas pertencem à Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Ladeira e à Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

No caso da escola da Ladeira, são 17 alunos e duas professoras que ficam em aulas à distância. Na Ponta d Sol, são apenas 17 alunos que entram nessa mesma modalidade de ensino.

Por outro lado, regressaram ao regime presencial de aulas três turmas, num total de 56 alunos e dois docentes, em diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino da Região, fez saber a SRE.