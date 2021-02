A Madeira regista hoje mais um falecimento de um doente com covid-19, no Hospital Central do Funchal.

Trata-se de uma pessoa, de 82 anos, com comorbilidades associadas.

À família enlutada, a Secretaria Regional de Saúde e Assuntos Sociais apresenta "sentidas condolências".

A Região contabiliza, até à data, um total de 64 óbitos associados à doença.