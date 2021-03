JP Madeira congratula-se com época especial para todos os alunos na UMa

A JP – Juventude Popular da Madeira, estrutura autónoma de juventude do CDS-PP Madeira, congratula-se pela decisão da Universidade da Madeira em abrir a época especial deste ano lectivo a todos os alunos da UMa para todas as unidades curriculares em que os alunos estejam matriculados este ano.

Esta decisão tomada pelo Conselho Geral da UMa vem de encontro ao que a Juventude Popular da Madeira pediu ao Reitor desta instituição no email enviado a 20 de Janeiro. A decisão que foi tomada pelo Conselho Geral em reunião realizada no dia 25 de Janeiro permite, de acordo com Pedro Pereira, Presidente da JP Madeira, “minimizar as dificuldades de aprendizagem e avaliação que a pandemia veio criar aos alunos” e ao mesmo tempo “garantir maior equidade no processo de avaliação destes alunos face a outros anos lectivos.”

Vasco Marcial, porta-voz da JP Madeira nesta iniciativa, resume a importância desta medida.

"A JP Madeira defende que numa época tão excepcional como a que vivemos, são necessárias medidas excepcionais que reduzam o impacto futuro que este período terá na vida das pessoas e neste caso particular dos estudantes. É por isso que consideramos que são estas pequenas decisões que podem fazer a diferença e por isso aproveitamos este momento para felicitar a Universidade da Madeira por esta decisão", referiu.