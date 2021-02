Albuquerque contra a ideia de "abrir tudo no Porto Santo"

Dada a situação epidemiológica no Porto Santo, que conta actualmente com um caso activo, Miguel Albuquerque refutou a ideia defendida por alguns porto-santenses de que a Ilha Dourada deveria ser alvo de um tratamento distinto relativamente à Madeira.

"Ainda agora estavam a falar de abrir tudo no Porto Santo, que queriam abrir tudo no Porto Santo. Não pode ser, porque a pandemia não está dissipada da Região", atirou o presidente do Governo Regional, em declarações à comunicação social, sustentando a sua posição.

"Não cometemos erros no passado. Aqui falámos sempre a verdade. Não podemos ter a ilusão de quando os números baixam abruptamente que está tudo a passar. Veja-se o que aconteceu em Itália. Os números baixaram, as pessoas saíram do confinamento e voltou tudo a disparar", recordou.