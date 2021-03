CR7 marca na vitória de Portugal

Cristiano Ronaldo voltou ontem aos golos pela selecção portuguesa ao marca o segundo golo da vitória de Portugal ao Luxemburgo (1-3), em encontro da terceira jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial'2022.

A equipa das Quinas chegou mesmo a apanhar um grande susto, quando Gerson Rodrigues colocou os luxemburgueses a vencer por 1-0 ao minuto 30.

Portugal teve que correr atrás do prejuízo e empatou, já no final da primeira parte no único minuto de descontos dado pelo árbitro (45+1).

No reatamento a formação orientada por Fernando Santos entrou melhor e Cristiano Ronaldo fez o 1-2 à passagem do minuto 51, conseguindo assim regressar aos golos pela equipa lusa, somando agora o 103.º golo com a camisola de Portugal e ficando agora a seis do melhor marcador de selecções o iraninano Ali Daei,

Palhinha ao minuto 80 fechou o marcador, com Portugal a assumir agora a liderança do grupo A agora com sete pontos, os mesmos que a Sérvia.