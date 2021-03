Chuva forte coloca a Madeira sob aviso vermelho

O IPMA acaba de elevar a aviso vermelho a Costa Sul e as Regiões Montanhosas da Madeira devido à previsão de aguaceiros fortes, por vezes com granizo. O aviso está em vigor até às 21 horas.

No 'nível' laranja vigoram avisos para trovoada e precipitação na Costa Norte, Costa Sul e Regiões Montanhosas até às 12 horas deste domingo. No caso em específico do aviso laranja para descargas eléctricas, este é emitido quando se prevê ou ocorre trovoadas frequentes e concentradas.

Na última hora, os níveis de precipitação no Funchal atingiram nível laranja (22,1 mm/1h). Existe também a confirmação da queda de graniza na capital madeirense.