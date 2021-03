Portugal empata com a Sérvia

Em jogo da segunda jornada do grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, Portugal empatou esta noite no reduto da Sérvia a duas bolas e depois de ter estado em vantagem ao intervalo.

Diogo Jota foi a figura da selecção lusa ao bisar nos primeiros 45 minutos com os golos a acontecerem aos minutos 11 e 36 respectivamente, e num fase em que Portugal dominou por completo a partida.

No segundo tempo, os sérvios entraram da melhor forma ao reduzirem logo ao minuto 46 por intermédio Mitrovic, para 11 minutos depois festejar o golo do empate, agora da autoria de Maksimovic.

Destaque ainda para o último minuto dos descontos com Cristiano Ronaldo a rematar para a baliza com o defesa sérvio a tirar a bola 'in extremis' na linha de baliza. Uma lance em que o avançado madeirense reclamou, dizendo que a bola tinha entrado na baliza, o que lhe valeu o cartão amarelo.

Com este empate ambas as selecções dividem o primeiro lugar do grupo agora com quatro pontos, enquanto o Luxemburgo soma três pontos, depois de, também hoje, ter vencido a República da Irlanda por 0-1.

O próximo jogo da selecção lusa, a contar para a qualificação do Mundial'2022 acontece já esta terça-feira diante do Luxemburgo.