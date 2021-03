Irineu Barreto considera "muito feliz" a escolha de Carmo Caldeira

Numa reacção à nomeação de Carmo Caldeira para presidir à Comissão para o Dia de Portugal, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira considera a escolha de Marcelo Rebelo de Sousa “muito feliz, em sintonia, aliás, com as anteriores escolhas, e particularmente justa no contexto em que nos encontramos”.

Ireneu Barreto aproveitava a oportunidade para saudar a médica directora do serviço de cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, “por aceitar este desafio”, desejando-lhe “as maiores felicidades no desempenho desta missão nacional, onde a sua voz será também a de todos os madeirenses”.

“Tal como refere de Sua Excelência o Presidente da República, a escolha da Sr.ª Dr.ª Carmo Caldeira é também uma homenagem a todos os profissionais de saúde que, de forma tão altruísta e eficiente, lidam todos os dias com esta pandemia, a qual eu subscrevo integralmente”, nota o juiz conselheiro.

Recorde-se que Carmo Caldeira foi nomeada pelo Presidente da República para presidir a Comissão incumbida de organizar as cerimónias do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se realizarão no dia 10 de Junho no Funchal.