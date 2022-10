'IONA' faz escala na Madeira com 90% da capacidade

O 'IONA', um dos maiores navios de cruzeiro a atracar no Porto do Funchal, chegou esta manhã ao Porto do Funchal, tal como já havíamos noticiado, com 4.677 passageiros e 1.682 tripulantes, para uma escala de 11 horas, deu conta a APRAM.

'IONA' madruga no Porto do Funchal Chegou esta madrugada, cerca das 6h00, o gigante dos mares 'IONA', que foi lançado em plena pandemia pela P&O Cruises.

O navio veio de Southampton e às 16h30 navega para Tenerife, refere a Administração dos Portos da Madeira, que recorda que o navio, "operado pela P&O Cruises, uma subsidiária da Carnival Corporation, foi lançado em Outubro de 2020 e é o primeiro navio de cruzeiros britânico movido a GNL (gás natural liquefeito) e o mais ecológico da frota. A sua tecnologia moderna reduz substancialmente a pegada de carbono", acrescenta.

Diz ainda a nota de imprensa que "é um dos 25 navios encomendados até 2027, movidos a GNL", sendo que nesta viagem, o 'IONA' vem com praticamente 90% da sua capacidade máxima (5.200 passageiros), além de poderem estar ao serviço 1.800 tripulantes (nesta viagem emprega 93% do pessoal).