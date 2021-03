Raimundo Quintal lidera preferências no Funchal

O ex-vereador da Câmara Municipal do Funchal, o conhecido geógrafo e ambientalista Raimundo Quintal, é a escolha dos inquiridos da sondagem do DIÁRIO, numa lista de cinco nomes, para encabeçar uma candidatura independente à Câmara do Funchal.

- Calado e Gouveia traçam perfil das suas equipas

- Joana Caires ambiciona ser jogadora profissional de futebol

- Há cada vez menos casos positivos de covid-19

- Maioria dos emigrantes madeirenses no Reino Unido já pediu estatuto de residente

