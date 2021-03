Ministros dos Assuntos Europeus preparam cimeira de líderes

Os ministros dos 27 responsáveis pelos Assuntos Europeus vão preparar na terça-feira o Conselho Europeu do final da semana, num Conselho de Assuntos Gerais presidido pela secretária de Estado Ana Paula Zacarias.

Como é tradicional em semanas de cimeiras de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), o Conselho de Assuntos Gerais -- que junta à mesa os ministros com a pasta dos Assuntos Europeus -- vai preparar os trabalhos da cimeira, que decorrerá entre quinta e sexta-feira.

Este próximo Conselho Europeu, que, ao contrário do planeado, realizar-se-á por videoconferência, face à situação epidemiológica na Europa, volta a ter entre os pontos em agenda a pandemia da covid-19, com os líderes a discutirem designadamente o processo de vacinação na UE e a resposta coordenada da União em diferentes matérias, incluindo as restrições à livre circulação.

A cimeira não será, no entanto, consagrada exclusivamente à covid-19, com a agenda de trabalhos a contemplar diversos outros temas, alguns dos quais a prometer discussões animadas, como é o caso do "debate estratégico sobre as relações com a Rússia" e também as relações com a Turquia, à luz da situação no Mediterrâneo Oriental.

No Conselho de Assuntos Gerais, que decorrerá também por videoconferência, dirigida desde Bruxelas por Ana Paula Zacarias, os 27 vão debater ainda o relatório de síntese que reúne as principais contribuições do Conselho para o "semestre europeu" de coordenação de políticas económicas e orçamentais de 2021, com a presidência portuguesa a apresentar um "roteiro atualizado" para este exercício.

Por fim, a presidência portuguesa fará um ponto da situação relativo à Conferência sobre o Futuro da Europa, que deverá arrancar no início de maio próximo.

Ainda antes da cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE, Ana Paula Zacarias participará, na quarta-feira, num debate preparatório da cimeira a ter lugar durante a minissessão plenária do Parlamento Europeu, em Bruxelas.