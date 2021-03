Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido a vento forte

A Madeira e o Porto Santo vão estar amanhã, sexta-feira, sob aviso amarelo para vento forte de nordeste, entre as 9 e as 18 horas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê rajadas até 75KM/h para as costas norte e sul da Madeira, bem como para a ilha do Porto Santo.

O IPMA emitiu também outro aviso amarelo para a Regiões Montanhosas da Madeira, esperando-se vento forte de nordeste, mas com rajadas até 95 km/h, também entre as 9 e as 18 horas de sexta-feira.