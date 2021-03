Funchal volta a apostar no Mercado do Chocolate

A Câmara Municipal do Funchal organiza a VI Edição do Mercado do Chocolate, entre os dias 29 e 31 de Março, das 9h às 18 horas, no Mercado dos Lavradores e elege o ‘Melhor Bolo de Chocolate do Funchal’ no dia 1 de Abril.

O Presidente Miguel Silva Gouveia enaltece “o regresso deste evento incontornável da programação anual dos mercados municipais, após um ano de interregno, devido à pandemia”, sublinhando que a edição 2021 do Mercado de Chocolate assinala, não só a retoma gradual das actividades dinamizadas pela Divisão de Mercados da CMF, como espera que seja o mote para a normalização generalizada da actividade na economia local.

A VI Edição do Mercado do Chocolate acontecerá no terrado (piso térreo) e no terraço do Mercado dos Lavradores e contará com a presença de 11 parceiros, nomeadamente: Uau Cacau, Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, Sr. Brigadeiro, Micas&Pitta's, Crepe Mania, Ignácias, Lulu Brigadeiros, Nelma Costa, Oh my dough!, Suspiros da Lu e My Screw.

O Presidente explica que esta carismática feira é, igualmente, “uma oportunidade para diversas marcas regionais darem a conhecer os seus produtos, maioritariamente confecionados por métodos artesanais, e sempre com o chocolate em lugar de destaque”.

A Câmara Municipal do Funchal aproveita, assim, as circunstâncias para apoiar as pequenas marcas e fomentar o empreendorismo local, na linha das múltiplas iniciativas para o efeito que temos promovido ao longo do último ano, captando, ao mesmo tempo, novos públicos de uma forma apelativa.

De modo a cumprir todas as normas de segurança e higiene, para além da divisão do evento pelos dois espaços do mercado, a degustação dos produtos desta feira do chocolate estará interdita, sendo apenas permitida a sua comercialização. A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira irá, por sua vez, realizar pequenos workshops, , nos dias 29 e 31 de Março, onde será trabalhado o chocolate na vertente de cocktails.

No concurso ‘O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal’, poderão participar empresas do ramo da panificação e similares, ou pessoas em nome individual que se interessem pela confeção de bolos. Todos os interessados deverão inscrever-se através do e-mail [email protected] até às 17h30 do dia 24 de Março. No email de inscrição deverão constar os seguintes dados do participante: nome completo, contacto telefónico e título do bolo. A participação no concurso é gratuita e o regulamento do concurso poderá ser consultado no site dos mercados municipais, em http://mercados.cm-funchal.pt/.

Miguel Silva Gouveia acredita que “o Mercado do Chocolate será uma ferramenta de promoção dos mercados municipais muito valiosa no momento em que nos encontramos, envolvendo toda a comunidade e publicitando um Mercado dos Lavradores de portas abertas ao comércio local como um todo, com benefícios evidentes para todos quantos lá exercem a sua atividade.”