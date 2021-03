Vento deu trabalho aos Sapadores do Funchal

A manhã ventosa deu trabalho aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que saíram do quartel para mais de uma dezena de ocorrências.

Os bombeiros foram fazer o reconhecimento e cortar diversos galhos de árvores, tendo um loureiro danificado alguns cabos de electricidade. Foram chamados ao Caminho de Santo António, Poço Barral, Beco do Relojoeiro, Rua do Vale da Ajuda, Travessa do Pilar, Caminho do Pomar do Miradouro, Rua da Cidade do Cabo, Curral dos Romeiros, Rua Levada de São João, Beco do Cano e Estrada da Corujeira, no Monte.

A mesma corporação foi também à Rua do Seminário, com os Bombeiros Voluntários Madeirenses, devido a uma placa de gesso que caiu em cima de uma viatura.