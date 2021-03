Sapadores do Funchal têm página para divulgar história da corporação

A Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal é a corporação mais antiga da Região Autónoma da Madeira.

Recentemente, foi criada uma página no Facebook, não oficial, denominada ‘Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal’, com o objectivo de dar a conhecer aos madeirenses toda a história desta corporação de bombeiros.

Aqui, são também partilhadas várias fotografias de ocorrências, assim como exercícios e simulacros que têm sido realizados ao longo dos anos.

Os madeirenses podem também encontrar fotografias antigas de viaturas e equipamentos.