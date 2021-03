Casa de Saúde faz doação de cordofones ao Museu Etnográfico da Madeira

No âmbito do desenvolvimento do projecto 'Atelier Solidário', dirigido à capacitação de utentes da Casa de Saúde nas Unidades de Reabilitação Psicossocial e na área da construção de cordofones madeirenses foi, nopassado dia 23 de Março, formalizada a doação de cinco cordofones tradicionais madeirenses (viola de arame, rajão, braguinha, machete e machetinho) ao Museu Etnográfico da Madeira.

Os cordofones foram inteiramente produzidos no atelier, com a tutoria da Casa de Saúde.

Esta iniciativa teve o propósito de acrescentar ao já vasto acervo do museu elementos representativos da etnografia regional e reforçar o plano institucional.

O projecto teve como parceiros a Secretaria Regional da Educação e a Junta de Freguesia de Santo António.