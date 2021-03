Visitas com óculos de realidade virtual no Museu Henrique e Francisco Franco

O Museu Henrique e Francisco Franco vai passar, a partir deesta sexta-feira, a disponibilizar nas suas visitas a oportunidade dos visitantes conhecerem o acervo do museu por meio da utilização de óculos de realidade virtual, que pretende incutir um olhar inovador e renovado sobre a coleção dos irmãos Franco.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente no lançamento e referiu que “esta nova ferramenta não vem substituir uma visita ao museu, mas sim complementar a informação sobre o seu acervo, desafiando a curiosidade dos nossos visitantes e proporcionando-lhes experiências diferentes. Acreditamos que é uma nova forma de incentivarmos as pessoas as visitarem o museu e também de adaptar a sua estrutura às necessidades atuais que não permitem grandes ajuntamentos.”

O Museu Henrique e Francisco Franco desenvolveu este projeto em parceria com o Designer Gráfico Orlando Nóbrega, que concebeu os conteúdos da visita virtual imersiva para esta nova ferramenta. Esta permitirá ao público visitar virtualmente a exposição atual e parte do acervo em reserva, bem como uma fração da estatuária pública de Francisco Franco, através de uma experiência de visualização em realidade virtual e a 360 graus.

O autarca sublinhou que “num futuro próximo, pretendemos disponibilizar a visita interativa nas redes sociais do museu, oferecendo ao utilizador um percurso virtual fluído e intuitivo pelas obras em exposição, e que pretendemos que sirva de impulso para uma posterior visita física ao Museu.”

A visita virtual dará a possibilidade ao utilizador de, a partir de qualquer local, aceder a diversos pontos de navegação com informação adicional e também de visualização de toda a exposição atual em 3D e 360 graus. A aplicação terá atualizações periódicas e está apta para navegação através de qualquer dispositivo informático e também em tablets e smartphones.

O Presidente conclui que “a Câmara Municipal procura sempre soluções para corresponder às necessidades dos diversos tipo de públicos que visitam os museus municipais e este é mais um passo no sentido de continuarmos a afirmar o Funchal como uma cidade de futuro, reafirmando a importância das novas tecnologias de comunicação em termos de acessibilidade e de divulgação do espólio histórico e patrimonial da cidade.”