Muitos operadores turísticos “ficam admirados pelo civismo da população da Madeira”

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, afirmou, ao início da tarde desta sexta-feira, que o empenho das empresas do sector privado na prevenção contra os riscos biológicos, as orientações de saúde pública e o seu cumprimento por parte da população têm sido importantes na recuperação da confiança dos turistas para viajar para a Madeira.

Segundo Eduardo Jesus referiu que tem sentido “um reconhecimento muito grande” dos agentes e operadores turísticos nacionais, que “recomendam a Madeira e estão confortáveis para vender a Madeira e o Porto Santo porque sabem que existe esta prática cá” de prevenção contra os riscos biológicos e que “há um bom sistema de saúde no destino” que dá resposta adequada em caso de necessidade. “Muitos daqueles que já se atrevem a vir cá para fazer reuniões presenciais connosco ficam admirados com duas coisas: o efeito produzido pelas medidas que foram tomadas e a forma como a população da Madeira respeita estas medidas. É das coisas que estão a ser mais referenciadas neste momento. As pessoas que cá vêm ficam admiradas pelo civismo da população da Madeira no que diz respeito ao acatar desta necessidade de contenção e do respeito pelas orientações” de saúde pública”, declarou o secretário regional, após a cerimónia de entrega ao grupo Porto Bay dos certificados ‘Madeira Safe’ na prevenção de riscos biológicos.

"A Madeira tem vindo a ganhar muito com esta aposta que fez na certificação do destino", assegurou Eduardo Jesus, destacando ainda "decisões governamentais tomadas desde a primeira hora" da pandemia, como a criação do manual de boas práticas do sector, a certificação contra riscos biológicos, a operação de triagem e testagem no aeroporto e "agora a inovação do corredor verde que nos deixou na dianteira de todos os destinos turísticos".