Comando Operacional da Madeira formou 17 operadores de drones

O Comando Operacional da Madeira (COM) dispõe de cinco drones e formou, desde Fevereiro passado, 17 operadores, revela através de um comunicado de imprensa.

Na passada sexta-feira, o COM concluiu a segunda edição da Formação Básica para Controladores Remotos de Veículos Não-Tripulados.

"Esta acção contou com a presença de 12 elementos designados pelo Serviço Regional de Proteção Civil, Polícia Marítima, Polícia de Segurança Pública, Direção Regional de Ordenamento do Território, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e SANAS Madeira", adianta.

Além disso, revela que a iniciativa foi ministrada por pessoal do Núcleo de Formação e Treino Operacional Conjunto de Sistemas Aéreos Não-Tripulados do COM e incluiu, pela primeira vez, o treino de operação de drones em ambiente marítimo, com a colaboração de meios da Polícia da Marítima.

Conclui, dizendo que a actividade do Núcleo de Formação e Treino do COM prossegue, esta semana, com a realização de uma terceira acção de formação e treino, dirigida a quatro militares do Estado-Maior-General das Forças Armadas.