Santa Cruz apoia Juntas do concelho com 135 mil euros

Foram assinados esta manhã os contratos que oficializam um apoio extraordinário às juntas de freguesia do concelho de Santa Cruz, no valor de 135 mil euros.

Este apoio visa fazer face a alguns investimentos, nomeadamente a aquisição da sede para a Junta de Freguesia de Santa Cruz, o alargamento da vereda da Corujeira, no Caniço, a construção de um alpendre e de pinturas na junta de freguesia da Camacha, o alargamento da vereda da Ribeira de João Gonçalves, no Santo da Serra, e a aquisição de uma peça escultórica evocativa de Amadis de Gaula para um novo jardim que irá nascer naquela freguesia.

Filipe Sousa, presidente da Câmara, recordou os anos em que as juntas não recebiam qualquer apoio da autarquia, quando esta era gerida pelo PSD, prejudicando assim um importante serviço de proximidade à população. Facto que mudou com a estratégia política do JPP. Daí que tenha lamentado que quem nunca fez nada, tivesse votado contra esta proposta, mesmo sabendo que ela “trará melhores condições a algumas sedes de juntas” e “permitirá obras importantes para a população”.