Machico limpa trilhos e veredas do Concelho

A Câmara Municipal de Machico procede à limpeza de alguns dos trilhos do Concelho, em colaboração com a Junta de Freguesia do Porto da Cruz, dando continuidade a um trabalho que tem sido feito desde o lançamento do Percurso de Treino de Trail Running do Porto da Cruz.

A descida do Bardo, o Caminho Real da Referta - Cruz da Guarda, a Descida para a Maiata de Cima e a Levada até início da subida do Lombinho estão a ser alvo de uma importante limpeza que vem beneficiar a população local, assim como para quem faz caminhadas ou corridas quer no âmbito do lazer, treino ou competição, desfrutando da beleza das paisagens.

O Município está ainda a preparar uma rede de trilhos que irão fazer parte do Machico Madeira Trail Capital, prevendo-se que estejam devidamente transitáveis e sinalizados no inicio do verão.