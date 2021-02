Braga vence Nacional na Choupana e sobe ao 2.º lugar da I Liga

O Nacional somou esta noite a sua terceira derrota consecutiva no campeonato ao perder na Choupana diante do Sp. Braga, por 1-2.

Os 'arsenalistas', que com este triunfo ultrapassam o FC Porto e sobem ao 2.º lugar da I Liga, garantiram a vitória com golos de Fransérgio e Abel Ruiz, ambos apontados no decorrer do primeiro tempo, ainda antes da meia-hora de jogo.

Os alvinegros acabaram por reduzir por intermédio de Brayan Riascos, aos 69 minutos, mas não evitaram nova derrota, que os mantém na 12.ª posição, com 21 pontos averbados até ao momento. Já os bracarenses somam 46 pontos e estão a nove do líder Sporting.