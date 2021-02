Hamilton, Nadal e Duplantis entre os nomeados aos prémios Laureus

O britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, o sueco Armand Duplantis, recordista mundial do salto com vara, e o tenista espanhol Rafael Nadal estão entre os nomeados aos Prémios Laureus, hoje anunciados.

A lista para atleta masculino do ano inclui ainda o ugandês Joshua Cheptegei, que em 2020 fez cair os recordes mundiais dos 5.000 e 10.000 metros, o futebolista polaco Robert Lewandowski, campeão alemão e europeu pelo Bayern Munique, e o basquetebolista norte-americano LeBron James.

No ano passado, Lewis Hamilton repartiu o prémio de melhor atleta masculino do ano com o argentino Lionel Messi, que se tornou o primeiro futebolista a vencer a categoria, para a qual o português Cristiano Ronaldo esteve nomeado cinco vezes.

Para a categoria de atleta feminina do ano, que em 2020 foi ganha pela segunda vez consecutiva pela ginasta norte-americana Simone Biles, foram nomeadas a ciclista holandesa Anna van der Breggen, a esquiadora italiana Federica Brignone, a atleta queniana Brigid Kosgei, a tenista japonesa Naomi Osaka, a futebolista francesa Wendie Renard e a basquetebolista norte-americana Breanna Stewart.

O Bayern de Munique, que conquistou seis títulos referentes à época passada, é um dos candidatos à distinção de equipa do ano, que em 2020 foi entregue à seleção sul-africana de râguebi.

Além da formação bávara, distinguida em 2014, a lista final de candidatos inclui a seleção argentina de râguebi, o Liverpool, que se sagrou campeão inglês de futebol, 30 anos depois do último título, os Kansas City Chiefs, campeões de futebol americano, a equipa de basquetebol dos Los Angeles Lakers e a equipa de Fórmula 1 Mercedes.

Ao prémio revelação, atribuído em 2020 ao ciclista colombiano Egan Bernal, concorrem Patrick Mahomes, do futebol americano, o ciclista esloveno Tadej Pogacar, os tenistas Dominic Thiem (Áustria) e Iga Swiatek (Polónia) e os espanhóis Ansu Fati (futebol) e Joan Mir (motociclismo).

Na categoria dedicada a ações sociais foram nomeados três projetos que apostam no desporto como forma de educação e apoio a crianças em risco: o Boxgirls, do Quénia, a Fundação Colombianitos, da Colômbia, e o Kickformore, da Alemanha.

Os vencedores serão anunciados em maio, numa gala virtual.

Lista de nomeados

- Atleta masculino do ano: Joshua Cheptegei (Uga, atletismo). Armand Duplantis (Sue, atletismo). Lewis Hamilton (GB, automobilismo). LeBron James (EUA, basquetebol). Robert Lewandowski (Pol, futebol). Rafael Nadal (Esp, ténis).

- Atleta feminina do ano: Anna van der Breggen (Hol, ciclismo). Federica Brignone (Ita, esqui). Brigid Kosgei (Que, atletismo). Naomi Osaka (Jap, ténis). Wendie Renard (Fra, futebol). Breanna Stewart (EUA, basquetebol). - Equipa do ano: Seleção da Argentina (râguebi). Bayern de Munique (futebol). Kansas City Chiefs (futebol americano). Liverpool (futebol). LA Lakers (basquetebol). Mercedes F1 (automobilismo).

- Revelação do ano: Ansu Fati (Esp, futebol). Patrick Mahomes (EUA, futebol americano). Joan Mir (Esp, motociclismo). Tadej Pogacar (Slo, ciclismo). Iga Swiatek (Pol, ténis). Dominic Thiem (Aut, ténis).

- Regresso do ano: Daniel Bard (EUA, basquetebol). Kento Momota (Jap, badminton). Alex Morgan (EUA, futebol). Max Parrot (Can, snowboard). Mikaela Shiffrin (EUA, esqui) Alex Smith (EUA, futebol americano).