“Chega-te para lá” de Miguel de Sousa força PSD-Madeira a clarificar posições

Se antes do encontro entre Albuquerque e Ventura havia sinais de alguma aproximação entre os dois partidos, após a recente reunião dos dois líderes partidários e das declarações proferidas ficou claro que há abertura para um entendimento entre os partidos, embora isto não agrade a todos os militantes social-democratas madeirenses.

E hoje, após a declaração de Miguel de Sousa na impressa do DIÁRIO, mostrando-se contra algum tipo de acordo com o partido Chega, atirando uma provocação - "'Chega-te para lá’ pode ser um nosso slogan de campanha" - houve uma série de reacções que surgem em grande destaque no MAIS DIÁRIO desta tarde de terça-feira, 2 de Março.

Contamos-lhe, por exemplo, que o antigo secretário-geral do PSD-M, Rui Abreu, prefere acordo com o partido de André Ventura do que um governo à esquerda, e que Miguel Albuquerque já sentiu necessidade de negar qualquer aliança.

'Bazuca' com mais alvos

Também no MAIS DIÁRIO poderá ler que o PSD pede 'bazuca' também para a floricultura.

Problemas de saúde

Na sequência das declarações de Rita Câmara, coordenadora da Unidade de Imunoalergologia do SESARAM, que disse hoje no DIÁRIO em papel que os “serviços de saúde não podem estar tão à rasca”, revelamos 10 provas das dificuldades do sector.

Comédia no ar

Pelo MAIS DIÁRIO passam também novos talentos, como é o caso do jovem criador do podcast ‘Actualidade com o Arcanjo'. Descubra quem é.

Freguesias sempre em movimento

O MAIS DIÁRIO continua a dar enorme atenção às freguesias. Hoje damos notícias, entre outras, sobre a Junta do Seixal, que se tornou numa loja solidária.

