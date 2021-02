Chega pronto para defender interesses da Madeira com autonomia

O líder nacional do partido Chega e deputado à Assembleia da República esteve esta tarde reunido com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, oportunidade que André Ventura teve para, "numa conversa muito frutuosa e proveitosa", reforçar a defesa dos interesses da Região Autónoma na República, nomeadamente temas como o Centro Internacional de Negócios da Madeira, a revisão da Lei de Finanças Regionais, a criação de um sistema fiscal próprio e, ainda, garantir os apoios que a Madeira precisa para enfrentar o impacto da crise pandémica.

Na audiência com José Manuel Rodrigues, o deputado nacional assegurou que vai batalhar pela defesa das necessidades e especificidades da Região Autónoma da Madeira, relembrando que como líder demissionário e recandidato nas eleições internas de 6 de Março, quis aproveitar esta visita para contactar os militantes e simpatizantes madeirenses para dar conta que "continuaremos ao lado da Madeira em alguns aspectos fundamentais da sua defesa e da sua autonomia".

Sobre o futuro próximo, embora garanta ter pontos em comum com alguns partidos - excluindo toda a esquerda -, o Chega irá a eleições sozinho, aproveitando o "resultado que se pode considerar histórico na Madeira", nas últimas eleições Presidenciais. As próximas autárquicas dentro de meses vão ser o desafio que, acredita, com o contributo do partido poderá, por exemplo, ajudar a derrubar o PS da Câmara do Funchal.

O político está reunido a esta hora com o presidente do Governo Regional, na Quinta Vigia.