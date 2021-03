No seu DIÁRIO desta terça-feira, saiba que a Madeira emenda valor a receber da ‘bazuca’. Governo Regional refaz as contas ao Plano de Recuperação e Resiliência e chega a 796 milhões de euros, pedindo mais para as empresas. PS-M apresenta 50 melhorias ao documento. Autarquia de Câmara de Lobos submete 15 propostas.

“Serviços de saúde não podem estar tão à rasca”. No momento em que arrancam os testes com os excedentes das vacinas para a covid-19, a coordenadora da Unidade de Imunoalergologia do SESARAM pede plano de resiliência para o sector e mais investimento. Registados ontem 123 recuperados e 38 novas infecções de covid-19 na Madeira.

Mais atletas federados. Indicadores da demografia desportiva de 2018/19, época pré-covid, revelam ainda um ligeiro aumento nas subvenções públicas.

“É muito grande” a distância entre PSD-M e Chega. Histórico social-democrata Miguel de Sousa diz que partido pendurado em Ventura não vai a “lado algum”. CDS rejeita coligação na Ponta do Sol.

Câmara do Funchal canaliza 4 milhões para apoios sociais.

