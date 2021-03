Aprovado Plano Especial de Revitalização do União SAD

O Plano Especial de Revitalização (PER) do Clube Futebol União da Madeira, Futebol SAD, foi aprovado.

De acordo com o Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, "o processo especial de revitalização destina-se a permitir à empresa que, comprovadamente, se encontre em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, mas que ainda seja susceptível de recuperação, estabelecer negociações com os respectivos credores de modo a concluir com estes acordo conducente à sua revitalização".

Acrescenta ainda que "o requerente e um dos seus credores manifestaram conjuntamente vontade de encetar negociações tendentes à revitalização" e "remeteram a juízo a documentação elencada".

Refere também que "a presente decisão obsta à instauração de quaisquer acções para cobrança de dívidas contra o devedor durante o decurso das negociações e implica a suspensão das acções em curso para cobrança de dívidas.

Recorde-se que o PER é uma nova tentativa de salvar a sociedade anónima desportiva, que tem a sua actividade fortemente condicionada devido às dívidas.