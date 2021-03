Iniciativa Liberal defende Plano Estratégico para a produção de anona

O partido Iniciativa Liberal considera “uma catástrofe” a situação em que se encontra o cultivo da anoneira na Região, devido à praga de cochonilha e fumagina.

No entanto, sendo uma situação que persiste há vários anos, entende que falta um Plano Estratégico que salve as árvores e permita aos produtores tirar rendimento do que cultivam.

“Estamos perante um problema fitossanitário que resulta do abandono de muitos produtores que não veem nesta actividade qualquer saída”, afirma Carlos Góis, salientando que há pomares criados com fundos comunitários que estão votados ao abandono.

“As ajudas têm sido poucas ou inexistentes da parte das entidades competentes. Muitos produtores do Faial não têm projectos agrícolas, são pequenos produtores e na Festa da Anona oferecem os melhores frutos para a exposição e recebem em troca um pacote de raticida”, afirma o porta-voz da Comissão Coordenadora do Iniciativa Liberal Madeira.

O problema, diz Carlos Góis, tem a ver com o modo como se olha para este sector. Considera que o tratamento das anoneiras indicado pela Secretaria da Agricultura não é suficiente e defende a criação de pequenas equipas para ajudar os produtores, coordenadas por um engenheiro agrónomo, conhecedor de fruteiras subtropicais, e por operários especializados na poda de arejamento e fomento da floração, bem como dos tratamentos fitossanitários de prevenção e de recuperação das árvores infectadas.

Cada equipa deve ter a responsabilidade de “apoiar um determinado número de produtores, numa área geográfica bem definida e com um calendário anual de visitas de trabalho”, devendo os produtores apostar em cursos de formação através da televisão/internet e de ensino das boas práticas nos pomares.