Drones militares vão estar ao serviço da Madeira

“É trabalhando juntos que nós tiramos partido daquilo que são os meios que o Estado põe à nossa disposição”. Palavras do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, referindo-se ao protocolo de cooperação hoje assinado com o Governo Regional da Madeira.

À margem do acordo rubricado no Salão Nobre do Comando Operacional da Madeira (COM), para desenvolver a cooperação em áreas de interesse comum, designadamente naquelas onde exista o manifesto reconhecimento da mais-valia do emprego de veículos não tripulados, Silva Ribeiro lembrou que um dos princípios das Forças Armadas é que “todos os meios que temos são meios de duplo uso”, ou seja, “meios que são empregues não apenas nas operações militares mas também noutra área de intervenção das Forças Armadas que é o apoio ao bem-estar e ao desenvolvimento do País”, sublinhou.

Reforçou que “é nesse contexto” que assinou com Miguel Albuquerque o protocolo que permitirá “disponibilizar os drones militares”, a diferentes entidades e organismos, através de protocolos específicos”, que permitirá a disponibilização dos drones militares no cumprimento das funções das diferentes estruturas civis.