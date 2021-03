Terminou hoje a I Oficina de Modelação de Barro com a entrega de certificados aos formandos que integraram esta formação.

Os diplomas foram entregues pelo Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, no Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), e contemplou um pequeno grupo que “teve a oportunidade de ter um primeiro contacto com a arte e ofício do trabalho em barro, como também a possibilidade de o projectar e promover, potenciando o aparecimento de novos artesãos capazes”, salientou Humberto Vasconcelos, explicando que este curso foi direccionado, sobretudo, para “desempregados da Região”, uma vez que resulta de uma parceria com o Instituto de Emprego da Madeira, com o objectivo de proporcionar aos desempregados novas ferramentas para a criação do próprio emprego.

Este curso teve a duração de 60 horas e foi orientado por Nuno Bazenga, profissional que conta com uma larga experiência na área das artes e, particularmente, na organização de cursos de cerâmica e de pintura.

A formação foi cofinanciada, em 85%, por fundos comunitários e está inserida num conjunto de ações promovidas através do projeto Interreg MAC, ‘Capacitar pela Inovação, Craft & Art’, o qual pretende promover e contribuir para a renovação do tecido de executantes das artes e ofícios tradicionais, respeitando os princípios de que os módulos têm de contar com o número de formandos adequado ao cumprimento do conforto, segurança e distanciamento que o enquadramento vivido assim exige.